İran'ın ekonomik durumu daha iyi olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Ekonomik savaş başlatan kötü yöneticilerin amacının ülkenin ekonomisini bozmak olduğu hükümet için kanıtlanmıştır. Şimdi de milletimizin ekonomik savaştaki zaferini boşa çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhrubaşkanı Ruhani ayırca, Trump’ın ekonomik savaştaki yenilgisiyle İran’ın ticaret ortaklarının görüşünün değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni aşamaya girmek üzere olduğunu bildirdi.