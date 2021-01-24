  1. Ekonomi
24 Oca 2021 17:50

Ruhani:

İran'ın ekonomik durumu daha iyi olacak

İran'ın ekonomik durumu daha iyi olacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani,Trump’ın ekonomik savaştaki yenilgisiyle İran’ın ticaret ortaklarının görüşünün değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni aşamaya girmek üzere olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Ekonomik savaş başlatan kötü yöneticilerin amacının ülkenin ekonomisini bozmak olduğu hükümet için kanıtlanmıştır. Şimdi de milletimizin ekonomik savaştaki zaferini boşa çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhrubaşkanı Ruhani ayırca, Trump’ın ekonomik savaştaki yenilgisiyle İran’ın ticaret ortaklarının görüşünün değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni aşamaya girmek üzere olduğunu bildirdi.

News Code 1892062

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler