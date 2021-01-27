Avrupalılar verdiği vaatlerini yerine getiremedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nükleer anlaşma hakkında Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, “Günümüzde dünyada çocukları katleden cani bir rejim ve bölgedeki birkaç küçük ülke dışında herkes ABD’nin neden nükleer anlaşamdaki taahhütlerine dönmediğini söylüyor. Şimdi de Avrupalılar bizi eleştiriyor. İsteği olan biziz ve onlar bizden bir talepte bulunamaz” dedi.

Ruhani, “Avrupalılar verdiği vaatleri yerine getiremedi. Biz nükleer anlaşmadaki taahhütler konusunda sabırla bekleyerek bir yıl boyunca Avrupalıları dinledik ve onlar bir hafta, bir ay, iki ay daha söz vermeye devam ettiler. Bir yıldan sonra taahhütlerimizin bir kısmını askıya aldık ve onların dönmesi için iki ay süre verdik. Bu doğrultuda iki ay içerisinde tüm taahhütlerimizi askıya aldık.” ifadesini kullandı.