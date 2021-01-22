Irak Başbakanı, Bağdat'taki saldırı sonrası 4 kişiyi görevden aldı

Irak Genelkurmay Başkanı Yehia Rasool, Başbakan Mustafa Al-Kadhimi'nin, başkentteki çifte terör saldırısının ardından Federal Emniyet Müdürü de dahil olmak üzere, 4 üst düzey görevliyi görevden aldığını söyledi.

Yehia Rasool'ün Twitter'dan aktardığı bilgiye göre, Başbakan Al-Kadhimi, çifte terör saldırısının ardından güvenlik işlerinde büyük değişikliğe gitme kararı aldı. İstihbarattan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Amer Saddam görevinden alındı ve onun yerine Korgeneral Ahmed Abu Ragheef atandı.

İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi Genel Müdürü Abdul Karim Abd Fadel, FederaL Emniyet Müdürü Korgeneral Jaafar al-Battat ve Bağdat İstihbarat ve Güvenlik Dairesi Başkanı Bassem Majeed görevinden alınan diğer önemli isimler oldu.

Bağdat Harekat Dairesi Başkanı Qais al-Muhammadawi ise Savunma Bakanlığı'nda başka bir göreve atandı.

Perşembe günü başkent Bağdat'ın Bab Al Sharqi bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti, ve 110 kişi ise yaralandı. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.

Kaynak: Sputnik