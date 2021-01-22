Bağdat'taki intihar saldırısını IŞİD üstlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısını IŞİD terör örgütü üstlendi.

Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tayaran semtinde yer alan Babül Şarki ticaret merkezinde perşembe günü gerçekleşen saldırılarda en az 110 kişi de yaralanmıştı.

IŞİD'in haber ajansı Amaq News'in Telegram sosyal medya platformundan cuma sabahı yapılan açıklamada saldırıyı örgütün üstlendiği kaydedildi.

Irak Sivil Savunma Birimi Genel Direktörü General Kazım Salman, patlamanın akabinde yaptığı basın duyurusunda "Saldırıların arkasında IŞİD terör örgütü olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bağdat, IŞİD'in 2017'de yenilgiye uğratılmasının ardından 3 yıla yakın zamandır intihar saldırılarının hedefi olmamıştı. Bazı Ortadoğu uzmanları bu saldırıyı, örgütün yeniden bombalı eylemlerine geri döneceğinin işareti olarak görüyor.

Euronews