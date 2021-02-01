Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD ön şartlar koymadan taahhütlerine dönmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, “Kimseye bağlı olmadan güçlü olmanın ödülünü aldık. Günümüzde bağımsız bir İran var ve düşmanların sinsice planlarını suya düşürdük” dedi.

Galibaf, ABD Dışişleri Bakanı’nın son iddialarına tepki olarak, “Biden yönetimi nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmek için ön şartlar koymak yerine yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve yaptırımları kaldırmak için ciddi önlemler almayı düşünmelidir” ifadesini kullandı.

Zarif Tahran'da Taliban heyeti ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Molla Abdulgani Berader başkanlığında Tahran’a gelen Taliban heyeti ile görüştü.

Zarif görüşmede Afganistan’da tüm etnik ve siyasi grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma fikrini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Siyasi kararlar boşlukta gerçekleşemez ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumu, anayasa gibi temel yapılar, kurumlar ve kanunlar dikkate alınarak gerçekleşmelidir" dedi.

İran’ın Taliban ile hükümet ve diğer Afgan grupları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Zarif, “Savaş ve Afganistan’ın işgali bu ülkenin halkına büyük zarar vermiştir. Afganistan’da barışın sağlanmasıyla Afgan halkının acılarının bir an önce bitmesini tememnni ediyoruz" ifadesini kullandı.

İran'da 1 milyon 210 bin 51 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 268 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 959'a, vaka sayısının da 1 milyon 417 bin 999'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 932'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 210 bin 51'e ulaştığı bilgisini verdi.