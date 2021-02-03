Nükleer anlaşmanın hiçbir maddesi değiştirilmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, “Bazıları Trump'ın devrilmesine üzülüyor. Resmi olarak bunu söylemeseler de özel toplantılarda Trump’ın kalmasının daha iyi olacağını söylüyorlar” dedi.

Ruhani nükleer anlaşma hakkında, “Anlaşmanın hiçbir maddesi değiştirilmeyecek ve hiçbir ülke de buna eklenmeyecek. Bu konuda uygunsuz sözler söylenmemeli” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Nükleer anlaşmanın üzerinde yıllarca çalışıldı. Bu anlaşma kolayca sağlanmamıştır. ABD'liler anlaşmaya dönmek istiyorlarsa buyurup gelsinler yoksa gidebilirler; her neyse biz işimizi yapacağız. Dünya politikacıları ve hatta ABD’deki politikacılar nükleer anlaşmanın güvenlik, barış ve ülkelerin etkileşimi için yararlı olabileceğine inanıyor ve biz de bu temelde hareket ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’liler bugüne kadar 2231 sayılı kararı ihlal ettiklerini bilmeli ve bunu tartışmamalı. Bu İran’ın meselesi değil; aksine BM Güvenlik Koneseyi tarafından kabul edilen bir karardır. ABD’liler eğer uluslararası hukuka dönerse biz de yükümlülüklerimizi tamamen yerine getireceğiz. Ancak biz 2231 sayılı kararı ihlal etmedik ki şimdi de onu düzeltelim.”