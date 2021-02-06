  1. Turizm
6 Şub 2021 16:06

Yezd ile Hiva arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Yezd ile Hiva arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan İran'ın Yezd kenti ile Özbekistan'ın Hiva şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Yezd Belediye Başkanı Cemaleddin Azizi ve Hiva Belediye Başkanı Timur Dolatov video konferas aracılığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Dün yapılan toplantı sırasında İran'ın Yezd Belediyesi ile Özbekistan'ın Hiva Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Orta çağ doğu mimarisinin eşsiz ve görkemli örneklerinden biri Hiva şehri. Tarihi şehir, Özbekistan'ın Harezm vilayetine bağlı Urgenç şehrinin 25 km güneyinde yer alıyor.

Hiva şehri Çin'den Roma'ya giden Büyük İpek Yolu'nun en önemli merkezlerinden birinde yer alması ile 12 Aralık 1990'da UNESCO Dünya Mirası Alanı Listesi'ne girdi. Hiva bu listeye giren Orta Asya'daki ilk şehirdir.

News Code 1892327

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler