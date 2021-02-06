Yezd ile Hiva arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Yezd Belediye Başkanı Cemaleddin Azizi ve Hiva Belediye Başkanı Timur Dolatov video konferas aracılığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Dün yapılan toplantı sırasında İran'ın Yezd Belediyesi ile Özbekistan'ın Hiva Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Orta çağ doğu mimarisinin eşsiz ve görkemli örneklerinden biri Hiva şehri. Tarihi şehir, Özbekistan'ın Harezm vilayetine bağlı Urgenç şehrinin 25 km güneyinde yer alıyor.

Hiva şehri Çin'den Roma'ya giden Büyük İpek Yolu'nun en önemli merkezlerinden birinde yer alması ile 12 Aralık 1990'da UNESCO Dünya Mirası Alanı Listesi'ne girdi. Hiva bu listeye giren Orta Asya'daki ilk şehirdir.