Petrol soğuk havalara tutundu

Petrol fiyatları, soğuk hava krizi ve enerji kriziyle beraber varil başına 60 dolar civarında seyrediyor.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında salı günü yüzde 1 yükseldikten sonra çarşamba günü yatay seyrediyor. ABD’yi saran soğuk hava dalgasıyla beraber 3,5 milyon varillik petrol üretimi kesintiye uğradı. Energy Aspects’in tahminlerine göre, rafinerilerin üretimi günlük 3 milyon varilden fazla azaldı.

ABD’de soğuk hava dalgasının daha ne kadar devam edeceği bilinmezken, havaların petrol fiyatlarına etkisinin kısa vadeli olacağı düşünülüyor. Bazı analistler, yatırımcıların yükselen enflasyona karşı petrolü hedge olarak kullanmasıyla emtianın süper bir döngüye girdiğini belirtiyor.

OPEC+’ın üretim tarafındaki disiplinini sürdürmesi ve aşıyla beraber talepteki iyileşmenin uzun vadede petrol piyasalarını destekleyeceği düşünülüyor.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 01:07’de çok az değişiklik ile varil başına 60,06 dolar civarında işlem görüyor.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,1 yükseldikten sonra yzde 0,2 daha yükselerek 63,45 dolara ulaştı.

Kaynak: bloomberg