İran sinemasından bir kısa film ABD'de yarışıacak

İranlı sinemacı Seccad Şah Hatemi’nin yazıp yönettiği “Identibye” adlı kısa film bu sene 36’ncısı ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Santa Barbara Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Akademi Ödülleri onaylı festivallerden biri olan Uluslararası Santa Barbara Film Festivali 31 Mart- 10 Nisan 2021 tarihleri arasında Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.

Yapımcılığını Behruz Haşemiyan ve Muhammad Narimani üstlendiği bu kısa filmin fragma müziği Mehrzad Hace Emiri tarafından yapılmıştır.