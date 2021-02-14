New York metrosunda bıçaklı saldırılar: 2 ölü

AA'nın haberine göre, ABD’nin New York şehrindeki metro hattında düzenlenen bıçaklı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Birkaç saat içinde aynı metro hattında yapılan söz konusu saldırıları aynı kişinin düzenlediğinden şüpheleniliyor.

Ek 500 polis görevlendirildi

Şüpheli için arama çalışmaları başlattıkları ve soruşturma kapsamında metro hattının güvenlik kameralarını inceledikleri bilgisini paylaşan yetkililer, kentteki metro sisteminin güvenliğini sağlamak için ilave 500 polisin görevlendirildiğini kaydetti.