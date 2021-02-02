İran'ın güneyindeki en büyük müze Buşehr'de açıldı

İran'ın Buşehr kentinde İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü nedeniyle ülkenin güneyindeki en büyük müze olan Fars Körfezi Bölge Müzesi açıldı.

Dün yapılan açılış törenine İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, Buşehr Valisi ve yerel yetkililer katıldı.

Buşehr Limanı'nın Sebzabad bölgesinde yer alan müze 8 hektarlık bir alana ve 3.200 metrekarelik bir altyapıya sahiptir.

15 sergi galerisinden oluşan Fars Körfezi Bölge Müzesi'nde İran medeniyeti ile illgili tarihi eserler ziyaretçilere sunulacak.