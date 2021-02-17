UAEA müfettişlerini ülkeden çıkarmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın nükleer programında değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, İran’ın savunma programında nükleer silahlar dahil Kitle imha silahına yer yok ve olmayacak. Bu düzenin kesin kararıdır ve İran nükleer silaha sahip olmak ve onu kullanmak istemiyor” dedi.

İran’ın gizli nükleer faaliyetler yapmak istemediğini belirterek, “Bu İran’ın kesin kararıdır; ister Avrupa ister ABD ya da BM olsun kararımız değişmeyecek. Bizim düşüncemiz İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin fetva olarak bildirdiği düşüncesiyle aynı” ifadesini kullandı.

Ruhani nükleer anlaşma hakıında, “Nükleer anlaşma İran ve 6 ülkenin yaptığı çabaların sonucudur ve kolayca yapılan bir anlaşma değil. 2003’de müzakerelere başladık ve 2013’de halkın oyuyla etkileşime girdik. Bu müzakereler sonucu 2015’de anlaşmaya vardık. Dolayısıyla imzaladığımız şey değişemez” ifadelerinde bulundu.

Ruhani ABD’de iktidare gelen ve İran üzerindeki azami baskı politikasının yanlış olduğunu ve işe yaramadığını defalarca dile getiren demokratların nükleer anlaşmaya dönmekten başka bir seçeneği olmadığını ifade etti.

İran İslami Şura Meclisi’nin çıkardığı yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına dikkati çeken Ruhani, “Hükümetin bu yasa hakkındaki görüşüne bakılmaksızın, ancak bu meselenin kanun haline geldiği için biz bunu uygulayacağız” dedi.

Ruhani, “Yasanın 6. maddesine dayanarak 23 Şubat’ta NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’ünden ayrılacağız ve ajansla koruma tedbirleri alanında çalışacağız. Eğer bu yapılırsa bir sorun olmayacak” şeklinde konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin ülkeden çıkarılmayacağını dile getiren Ruhani, “UAEA Başkanı Tahran'a gelip görüşmek isterse kabul edeceğiz. Nükleer programımızın denetimsiz olmasını istemiyoruz." diye konuştu.