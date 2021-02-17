Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Düşmanın temel gıda ürünleri ile ilgili çirkin planı sonuçsuz kaldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Düşmanın ülkedeki temel gıda ürünlerinde kıtlık krizi yaratmaya yönelik çirkin planı sonuçsuz kaldı." dedi.

Hükümetin halkın temel ihtiyaç maddelerini temin etmek üzere alınan tedbirleri kararlıkla takip edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, 1400 yılı bütçesinde dar gelirli kesimin desteklenmesi ve halkın temel gıda maddelerinin temini gibi konuların ön planda tutulduğuna dikkati çekti.

Bugün İran'da hicri şemsi 1400 yılının yeni bütçe taslağı İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Yapılan oylamada, 211 evet, 28 hayır ve 6 çekimser oy çıktı.

İslami Şura Meclisi heyeti Azerbaycan'da

ran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur’un başkanlığında bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'dan ayrılarak Bakü'ye geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden oluşan heyetin Bakü ziyareti sırasında Azeri yetkililerle bir araya gelerek iki ülke arasındaki parlamento, siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ele alacağı bekleniyor.

Konuya ilişkin İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İki ülkenin ortak tarih ve kültür bağlarının göz önünde alındığında dost ve kardeş ülke Azerbaycan İran'ın dış politikasında çok önemli bir yere sahiptir. İran parlamento heyetinin Bakü ziyareti de bu doğrultuda değerlendirilir. İran heyetinin bu ziyareti ile ikili ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliğinin daha da gelişmesini temenni ederiz " ifadelerine yer verildi.

İran Sağlık Bakanlığı'dan "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 117'ye, vaka sayısının da 1 milyon 534 bin 34'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 310 bin 821'e ulaştığı bilgisini verdi.