AB, nükleer anlaşmayı korumak için pratik adımlar atmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer anlaşmaya yeni konuların getirilmesini imkansız olarak nitelendirerek, “BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve İran'ın ve dünyanın altı büyük ülkesinin çabalarının bir sonucu olan nükleer anlaşma, net bir çerçeveye sahip ve değiştirilemezdir” dedi.

Yaptırımların devam etmesi ve tarafların yükümlülüklerine uymaması durumunda nükleer anlaşmanın sürmesinin meşruiyetten yoksun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “anlaşmanı korumanın tek yolu, ABD’nin insanlık dışı ve yasadışı yaptırımlarını kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesidir” ifadesini kullandı.

Ruhani, bölgede barış ve istikrarın önemine, yabancı güçlerin varlığından kaynaklanan krizlere ve terörizmin yayılmasına dikkati çekerek, terörizmin yayılmasını bölgenin geçmişi, bugünü ve geleceğinin en önemli sorunu olarak nitelendirip, “Barışın ve güvenliğin sağlanması ve terörizmin ortadan kaldırılması ancak tüm ülkelerin yapıcı işbirliği ile mümkün olacaktır” ifdadelerinde bulundu.

İran’ın bölgede barış, istikrar ve huzuru sağlamak için sunduğu ‘Hürmüz Barış Plan’na değinen Ruhani, Yemen sorununun çözülmesi ve bu ülkedeki insani felaketin sona erdirilmesi gereğini vurgulayarak, “Bölgenin sorunlarının çözüm yolu bölge ülkeleri arasında diyalog yapılmaktan geçiyor” dedi.

Ruhani, İran ve Almanya’nın uzun geçmişe dayali ilişkilerine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler alanında geliştirilmesi ve bu alanda tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı ve hedeflerini gerçekten korumak istediği durumunda bunu pratikte kanıtlaması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de görüşmede, uluslararası bir anlaşma olarak nükleer anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için diyalog ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve ihtilafların çözülmesi için tüm ülkelerin işbirliği yapmasını istedi.