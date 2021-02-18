Biden yönetimi, Trump'ın yaptığı hataları telafi etmelidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarına dikkati çekerek, "Onlar, İran halkının diz çöküp teslim olacağını düşünüyorlardı. Ancak, Amerikan halkı ve yeni yönetim bu hatayı anladı. Biden yönetiminin bu hataları bir an önce telefi etmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına teslim olmasını umut ediyoruz" dedi.

Ruhani sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“İran’ın ABD’ye baskı yapmak için bazı eylemlerde bulunduğu söyleniyor. Ancak doğru değil. Biz ABD’ye yasadışı hareket etmesini söylemek istemiyoruz. Yasalara uymasını istiyoruz. Uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi tüm hükümetlerin siyasi ve insani görevidir.”