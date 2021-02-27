Hazar Denizi'nde yeni petrol rezervi bulduk

"Eurasianet.org" sitesinde yer alan bilgiye göre, Mangıstav eyaletinde petrol arama faaliyetleri yürüten Meridian Petroleum Şirketi, Hazar Denizi'nin Kazakistan'a ait bölümünde yeni bir petrol yatağı bulunduğunu bildirdi.

Meridian Petroleum Şirketi'nin CEO'su Baltabek Kuandykov, yeni petrol yatağının keşfini Kazakistan için "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mangıstav Valisi Serikbai Trumov, "Bu petrol sahası bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını güçlendirecek ve daha fazla istihdam yaratacaktır." dedi.

Kazak mesyasında yayınlanan 2020 yılı istatistiklere göre, dünya petrol rezervi sıralamasında yıllık 30 milyar varil üretim hacmiyle Kazakistan 11. sırada yer alıyor.

Ülkede petrol üretimi yapılan iki ana bölgeden Atırav Bölgesinde toplam üretim hacminin % 64’ü, Mangıstav Bölgesinde ise % 22,8’i üretiliyor.