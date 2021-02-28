  1. Ekonomi
28 Şub 2021 11:06

"Fars Körfezi" limanının faaliyetlerinde büyük artış

"Fars Körfezi" limanının faaliyetlerinde büyük artış

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü, "Fars Körfezi Petrol" limanının faaliyetlerinin arttığını açıkladı.

Parstoday'in haberine göre, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Alirıza Muhammedi Kereci Ran, "Bu yılın başından bu yana 27 milyon 366 bin ton yük ihraç edildi. Bu rakam, Fars Körfezi petrol limanının geçen yılın aynı dönemine göre faaliyetlerinin % 9 daha arttığını gösteriyor'' dedi.

Kereci, ayrıca bu petrol limanının benzin sektöründe 5 milyon 800 bin ton ve yakıt ikmali (gemiye yakıt ikmali) alanında 60 bin ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi. 

Fars  Körfezi petrol limanı, Şehid Recai limanında  ekonomik bölgede petrol özel iktisadi bölgesidir.

Şehid Recai limanı,  Qeşm Adası ve Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde, Bender Abbas'ın 23 km batısında yer almakta ve neredeyse İran'ın denizcilik ticaretinin yarısı bu  bölgeden yapılmaktadır.

Şehit Recai Limanı Özel Ekonomik Bölgesi, dünyanın en önemli uluslararası transit koridorlarından biri olan güney-kuzey transit koridorunun merkezinde yer almaktadır.

Bu koridor Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ni İran üzerinden Hazar Denizi'ne ve ardından Rusya üzerinden St. Petersburg ve kuzey Avrupa'ya bağlamaktadır.

News Code 1892813

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