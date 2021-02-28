"Fars Körfezi" limanının faaliyetlerinde büyük artış

Parstoday'in haberine göre, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Alirıza Muhammedi Kereci Ran, "Bu yılın başından bu yana 27 milyon 366 bin ton yük ihraç edildi. Bu rakam, Fars Körfezi petrol limanının geçen yılın aynı dönemine göre faaliyetlerinin % 9 daha arttığını gösteriyor'' dedi.

Kereci, ayrıca bu petrol limanının benzin sektöründe 5 milyon 800 bin ton ve yakıt ikmali (gemiye yakıt ikmali) alanında 60 bin ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Fars Körfezi petrol limanı, Şehid Recai limanında ekonomik bölgede petrol özel iktisadi bölgesidir.

Şehid Recai limanı, Qeşm Adası ve Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde, Bender Abbas'ın 23 km batısında yer almakta ve neredeyse İran'ın denizcilik ticaretinin yarısı bu bölgeden yapılmaktadır.

Şehit Recai Limanı Özel Ekonomik Bölgesi, dünyanın en önemli uluslararası transit koridorlarından biri olan güney-kuzey transit koridorunun merkezinde yer almaktadır.

Bu koridor Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ni İran üzerinden Hazar Denizi'ne ve ardından Rusya üzerinden St. Petersburg ve kuzey Avrupa'ya bağlamaktadır.