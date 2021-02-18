İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 66 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 264'e, vaka sayısının da 1 milyon 550 bin 142'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 679'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 324 bin 231'e ulaştığı bilgisini verdi.