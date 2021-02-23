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23 Şub 2021 14:30

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 663'e vaka sayısının da 1 milyon 590 bin 605'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 358 bin 541'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892728

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