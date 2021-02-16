İran Sağlık Bakanlığı'dan "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 117'ye, vaka sayısının da 1 milyon 534 bin 34'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 310 bin 821'e ulaştığı bilgisini verdi.