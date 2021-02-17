  1. Toplum
17 Şub 2021 14:15

İran'da 1 milyon 317 bin 612 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 317 bin 612 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 42 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 184'e, vaka sayısının da 1 milyon 542 bin 76'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 317 bin 612'ye ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892586

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