İran'da 1 milyon 317 bin 612 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 42 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 184'e, vaka sayısının da 1 milyon 542 bin 76'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 317 bin 612'ye ulaştığı bilgisini verdi.