İtalya Büyükelçisi Kongo Cumhuriyeti'nde öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı, büyükelçinin hayatını kaybettiğini doğrularken, saldırıda İtalya askeri polis de hayatını kaybetti.

Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösterirken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Global