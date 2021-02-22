İran'ın kültür kenti Şiraz'a kısa bir yolculuk

“Şairler Şehri” olarak anılan bölge, çevre şehirlerden oldukça göç almış ve bu da kültürel çeşitliği beraberinde getirmiş. Ortasından geçen Zend Bulvarı’nın iki yakaya ayırdığı şehirde, bu bulvar boyunca tarihi eserler, oteller, alıverişi noktaları ve restoranlar bulabilirsiniz. Şiraz gezilecek yerler yazımızda, bu şairane İran şehrinin etkileyici noktalarını, hikâyelerini ve ulaşım yollarını derledik.

Narenjestan Sarayı

Mirza İbrahim Khan tarafından 1879-1886 yılları arasında yaptırılan, İran geleneksel ve tarihi ev özelliklerine sahip bir saray. Alçak tavanlarının buluştuğu duvarlarındaki tabloların Viktorya dönemi eserlerini anımsattığı saray, zamanında önde gelen aileleri misafir etmiş. Günümüzde müze olarak kullanılıyor ve her gün saat 8.00-20.30 arası ziyaret edebiliyorsunuz.

Sadi Türbesi

Şiirlerinde genelde ahlaki temalar işleyen şair, İran’ın en önemli fikir adamlarından sayılıyor. Aynı zamanda gezgin yönü de bulunan Sadi Şirazi, o kadar önemli ki 21 Nisan’ı Sadi Günü olarak adlandırmışlar. İran’ın Mevlana’sı kabul edilen şairin türbesi, ilgi çekici noktaların başında geliyor. Türbe mimarisi, Hafız Türbesi kadar görkemli olmasa da insanlar sık sık ziyaret ediyor ve mahzende bulunan havuz bozuk para atıp dilek diliyorlar.

Persepolis

MÖ 518 yılında kurulan, 100 yılda inşa edilen Persepolis UNESCO’nun Dünya Mirası gösterdiği tarihi yerlerden biri. Şehrin girişinde “Tüm Hakların Şehri” yazısı sizi karşılıyor. Adının karşılığını Pers Şehri olarak çevirebileceğimiz tarihi kent, maalesef Türkiye’deki benzeri antik kentler kadar şanslı değil. Büyük İskender’in yağmalamaları sonucunda çoğu izleri silinmiş ancak yine de şehir silueti ayakta ve canlı duruyor.

Kaynak: blog.biletbayi.com