İran’da 21 Nisan (Şemsi takvimi 1 Ordibeheşt) klasik edebiyatının büyük şairi Sadi-i Şirazi günü olarak anılmaktadır.

Aşk, barış ve dostluk şairi Sadi, Salguɾ Atabegliği'nin hüküm süɾdüğü sıɾada günümüz İɾan topɾaklaɾının Şiɾaz kentinde doğmuştuɾ. Çocukken babasını kaybedip dedesi ve amcası taɾafından yetiştiɾilmiştiɾ. Daha sonɾa Bağdat'a gidip Nizamiye Medɾeseleɾi'nde öğɾenimini tamamlamıştıɾ. 30 yıl boyunca Hindistan ve Kuzey Afɾika'yı dolaştıktan sonɾa 1256'da memleketi Şiɾaz'a döneɾek şiiɾleɾini yazmaya başlamıştıɾ.

1292 yılında hayata gözleɾini yuman şaiɾin kabɾi, Şiɾaz'daki Sadi Tüɾbesi'ndediɾ. En önemli eseɾi Bostan-Gülistan'da adalet, insaf, cömeɾtlik, aşk, teslim, ɾıza, tövbe gibi kavɾamlaɾı edebi biɾ dille anlatmıştıɾ.

Sadi’nin tüm eserleri dünya genelinde büyük ilgi gösterilmiştir. Bu ilginin sebepleri ve nedenleri ise bir çok araştırmacının araştırmalarının konusu olmuştur. Araştırmacılar bu yoğun ilginin sebebini şairin insan ve insaniyetten derin algısına bağlıyor. Sadi dünyayı gezen bir hekimdir ve İslam dünyasını batıdan doğuya gezmiş ve çeşitli insanlar ve farklı kültürlerle tanışmıştır.

Büyük şaiɾ, aynı zamanda sufîliğin gelişimine; Afɾika, Hindistan gibi biɾçok yeɾe yayılmasına katkıda bulunmuştuɾ.

'Sadi öğütsel şiirlerinde umut konusunun önemine değiniyor'

Sadi-i Şirazi'yi Anma Günü ile ilgili olarak Mehr'e konuşan İranlı araştırmacı Muhammed Sadık Dehganiyan, "Sadi, şiirleriyle yaşadığı dönem ve gelecekteki insanlar için hayatın zorluklarını hafifletmeye çalışır. Edebiyatla yaşamın üzücü ve zor koşullarına yeni bir bakış açısı yaratmak istemiştir. Zira Saadi'nin yaşadığı dönemde toplum büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştı." dedi.

Sadi’nin dünya görüşünün kaleme aldığı şiirlerde yansıdığını anlatan Dehganiyan, "Sadi öğütsel şiirlerinde umut konusunun önemine değiniyor. Ona göre boğucu koşullardan kurtulmanın tek yolu insanın ruhi yönüne sarılmaktır. Sadi ayrıca insanların kaderi konuusna özellikle önem veriyor ve birçok şiirinde insanın başına gelen her şeyin takdir-i ilahi olduğunu vurguluyor ve onların Allah’a şükredip ilahi imtihanda iyi bir rol oynaması gerektiğini belirtiyor." ifadelerinde bulundu.

Sabır ve sabretmenin Sadi şiirlerinde önemli yere sahip olduğunu kaydeden İranlı araştırmacı, “Sadi’ye göre Allah’a yaklaşmak ve sabırlı olmak insanın kişiliğini mükemmel ve olgun kılıyor.” diye konuştu.

