Erdoğan, seçim yasası taslağında önemli değişiklikler yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yürütülen seçim yasası taslağında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı değişiklikleri yazdı.

Selvi, "Seçim barajı yüzde 7: 12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajı değişiyor. AK Parti’nin çalışmasında yüzde 7 ve yüzde 5 oranları öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan sonra ibre yüzde 7’ye döndü. AK Parti’nin çalışmasında seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi yer alıyor. Bu oranın ittifaklar açısından da geçerli olması düşünülüyor. MHP ise seçim barajının yüzde 7 ya da 5’e indirilmesi ancak ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10, 12 ya da 14 olmasını öneriyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti’nin çalışmasında Türkiye milletvekilliği önerisi yer alıyordu. 100 ya da 150 milletvekilinin partilerin, seçimlerde aldıkları oyların tamamına paylaştırılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Gerek yok' diyerek Türkiye milletvekilliğini taslaktan çıkardığı öğrenildi.

AK Parti’nin yaptığı çalışmada, Siyasi Partiler Yasası’nın 36 maddesinin 'veya'dan sonraki bölümünü oluşturan, '(...) veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır' cümlesi çıkarılıyor. Başka bir anlatımla, seçimlere girmek için grup kurma seçeneği kaldırılıyor. Seçimlere girmek için Türkiye’nin yarısından fazlasında teşkilatlanma ve büyük kongre yapma yeterli görülüyor. Seçimlerde barajı aşan partilere aldıkları oy oranına göre Hazine yardımı yapılıyor. Yeni düzenlemede Hazine yardımıyla ilgili şartlar çeşitlendiriliyor. Seçim yasasıyla ilgili düzenlemeler hakkında yazdıklarım son şekli değil. Bu çalışma yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Onun onayından geçen metin MHP’ye götürülecek. Çünkü MHP’nin farklı önerileri var. İttifaka giren partilere seçim barajının yüksek tutulması gibi... O nedenle AK Parti ve MHP’nin ortak çalışmasından sonra üzerinde mutabakata varılan değişiklikler Meclis’e sunulacak.