AK Parti'den kaç vekil DEVA ve Gelecek Partisi'ne geçecek?

Gazeteci Can Ataklı, kişisel Youtube kanalında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Can Ataklı, AK Parti'den 25-30 milletvekilinin DEVA ve Gelecek Partisi'ne geçebileceğini iddia etti.

Gazeteci Can Ataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Orada önemli bir takım şeyler var. Seçime katılacak partilerin en az 50 ilde örgütlenmesi lazım. Seçime girme hakkını böylelikle kazanacak. Daha önceki kanunda şöyle bir madde vardı.

Meclis’te grubu bulunan partiler otomatikman seçime girerler. Yani diğer şartlar öncelikle aranmaz. Nitekim İYİ Parti’nin seçime nasıl girdiğini biliyoruz. Bu yolu kapamak istiyorlar.

Örneğin; Gelecek ve Deva Partisi’ne AKP’den ve diğer partilerden bazı ödünç ya da gerçekten oraya gönül vermiş milletvekilleriyle grup kurabilirler. Hala AKP içinde Gelecek ve DEVA Partisi’ne ayrı ayrı her iki partiye de 25-30 milletvekili geçebileceği söyleniyor.”

Milli Gazete



