Direniş aktif olarak varlık gösteriyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün Tahran’da düzenlenen Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) Uluslararası-Hukuki Talepler Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Kaani, ABD’nin İran tutumunu eleştirerek, “Amerika güç dilini kullanmaktan başka bir şey bilmez. Amerikalılar mantıklı davranarak milletimize yaptığı düşmanlıktan vazgeçmeliydi, çünkü yaptıkları her tehdidi fırsata çevirdik.” dedi.

ABD'nin düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani hakkında Tuğgeneral Kaani, şunları kaydetti:

"Şehit Süleymani teröristlerle doğrudan savaşıyordu. Amerikalıların, terörist olduğunu iddia eden birinin şehit olduktan sonra zulme maruz kalmış insanlar tarafından nasıl karşılandığını anlamaları gerekir. Şehit Süleymani'nin yolu kalıcıdır. O şehidin yolunu gururla izleyeceğiz. Ayrıca dünyadaki zalimlerin karşısında duracağız."

Tuğgeneral Kaani, Direniş Ekseni'nin gün geçtikçe daha da güçlendiğini belirterek, “Bunun aksine Irak ve Afganistan'da Amerikalıların ne durumda olduğunu görüyoruz. Güvenliği için çevresine duvar ören Siyonist Rejim’in hali de belli.” değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral İsmaili Kaani, “Direniş dünyada aktif olarak varlık gösteriyor ve böyle devam edecek. Direniş şehitlerinin dökülen kanının izlenen yoldaki zorlukları nasıl ortadan kaldıracağını göreceğiz, zira Yüce Allah'ın verdiği zafer vaadi haktır.” diye konuştu.