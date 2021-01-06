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6 Oca 2021 09:20

Tuğgeneral Kaani, Şehit General Süleymani için fatiha okudu

Tuğgeneral Kaani, Şehit General Süleymani için fatiha okudu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, dün akşam Şehit General Kasım Süleymani'yi Kirman kentindeki mezarı başında dualarla andı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, dün akşam Şehit General Kasım Süleymani'yi Kirman kentindeki mezarı başında dualarla andı.

Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün Kirman kentinde General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan "Hac Kasım'ın Yarenleri" adlı toplantıya katılacak.

General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891603

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