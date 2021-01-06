İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün sabah saatlerinde Kirman kentinde Şehit General Kasım Süleymani için düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Tuğgeneral Kaani, Şehit General Kasım Süleymani'yi rahmetle yad ederek, "Bu tören aslında komutan şehide olan bağlılığımızı göstermek için organize edilmiştir. Hak Cephesi'nde değerli şehitlerin arkasında ilerlemeye devam edebilmemiz için Yüce Allah'tan bize başarlar sunmasını diliyoruz." dedi.

Direnişin İslam ile aynı olduğunu anlatan Tuğgeneral Kaani, "Bizler İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) ve Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) torunlarıyız. Peygamber Efendimiz bize namaz kuralları ile birlikte direniş yolunu da öğretmiştir." ifadelerinde bulundu.

'Direniş Cephesi günden güne güçlenecek'

Tuğgeneral Kaani, Direniş Cephesi düşmanlarına seslenerek, şunları kaydetti:

"İslami Direniş Cephesi'ne göz dağı vermek isteyen düşman, en büyük kusurlarından birinin mantıktan yoksun olduğunu bilmelidir. Şehit Süleymani'nin yolu değişmeden devam edecek ve Direniş Cephesi günden güne güçlenecektir. Ayrıca ona destek sağlamayı sürdüreceğiz.”

General Kasım Süleymani'ye suikast olayı

Şehit General Süleymani suikasına dair Tuğgeneral Kaani, "Cinayet işleyenlerden intikam alma süreci ilk andan itibaren başlamış ve son noktaya kadar devam edecektir. Cinayet faillerine şunu şunu ifade etmek isterim; Artık kendi evinizde bile huzur içinde olmayacaksınız. Evinizin içinde de intikam alınabilir.

General Süleymani suikastının failleri özellikle Donald Trump, bundan sonraki hayatları ile ilgili bilgi edinmek için Salman Rüşdi’nin (İslam düşmanı olan Hint asıllı Britanyalı yazar) derslerine katılmalı. Kahramanımıza suikast yapıp sonra rahatça yaşamak gibi bir şey yok." diye konuştu.