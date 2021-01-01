Kudüs Gücü'nün yolu ABD'nin kötü eylemi ile değişmeyecek

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle Tahran Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene üst düzey devlet yetkilileri, ordu komutanları ve şehit aileleri katıldı.

Törene katılan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Şehit Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Tuğgeneral Kaani, "Şehit Süleymani'nin izlediği yol bir lidere bağlı olduğunu ve onun büyüklüğü ise liderliğin ışığında hareket etmesiydi. O lider ve yol hala ayakta duruyor; bunun için masum ve yoksul insanlara destek devam edecektir." dedi.

Tuğgeneral Kaani, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman 30 yıl boyunca General Süleymani’ye karşı terör saldırısı düzenlemeyi amaçlıyordu. Dünyadaki en kötü adam bu cinayeti işledi. Milletlere ABD, Amerikalılar ve Trump'ın bizim için şehadet kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini söylemek isterim."

ABD’li yetkililere seslenen, Tuğgeneral Kaani, “Azizlerimiz bu suçu işlediklerinde şehadet özlemine ulaştılar; Aynı zamanda tüm dünyanın tepkisini çeken bir kötü eylemde bulundunuz.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Kaani, "Kudüs Gücü ve direnişin yolu ABD'nin kötü eylemleriyle değişmeyeceğini açıkça ifade etmek isterim." açıklamasını yaptı.

General Süleymani suikasında dahli olan kişilere seslenen Tuğgeneral Kaani, "Emin olun ki, evinizin içinde suçunuza cevap verecek insanlar bile olabilir." diye konuştu.