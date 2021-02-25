İran ve Nahçıvan arasında akademik işbirliği artacak

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Seyyid Ahmed Hüseyni, dün Nahçivan Devlet Üniversitesi Rektörü Elbrus İsayev ile görüştü. Görüşmede İran ve Nahçivan Özerk Cumhuriyeti arasında akademik işbirliği kapasitelerinin artırılması ele alındı.

Bu görüşmede İranlı yetkili, “Başkonsolosuk olarak iki ülke arasında akademik ilişkileri derinleştirmek için her türlü yardımı yapmaya hazırız.” dedi.

Elbrus İsayev da bu görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin özellikle bilimsel ve kültürel alanda derinleştirilmesi için atılacak önemli adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tahran ve Tebriz Üniversitesi dahil olmak üzere çeşitli İran üniversiteleri ile işbirliğinin önemini vurgulayan İsayev, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Nahçıvan Devlet Üniversitesi’ndeki Edebiyat Fakülteleri bünyesinde yer almasının İran ile ilişkilerin önemini gösterdiğini söyledi.