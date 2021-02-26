Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüşü için müzakereye gerek yok

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht Revançi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Taht Revançi, İran nükleer anlaşmasına ilişkin, "Washington'un nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeniden müzakere etmeye gerek yok. Yaptırımlar üç aya kadar kaldırılmalı. ABD bunu yaparsa İran da verdiği taahhütlerini yerine getirecektir." dedi.

Taht Revançi, Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın attığı adımların gerilimi tırmandırmak amacıyla yaplmadığını kaydetti.

Çağrı yapmak yerine sorunun nedenini ortadan kaldırın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD ve 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) nükleer anlaşma tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Zarif attığı tweette, "ABD İran'ın ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra telafi edici adımlar attığını kabul etmiştir. Halbuki İran o zamana kadar nükleer sınırlarına bağlı kaldmıştı. Mevcut durumun müsebbibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin davranışı (hala) değişmemiştir. Avrupa Troykası (İngiltere, Almanya ve Fransa) da üç yıl boyunca İran’la ticaret yapılmamasından sorumludur." dedi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "ABD ve Avrupa Troykası, İran’a nükleer anlaşmadaki 36. madde çerçevesinde attığı adımlar konusunda çağrı yapmak yerine sorunun nedenini ortadan kaldırmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 8 bin 206 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, 94 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 1 milyon 607 bin 81'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 59 bin 830’a ulaştığını açıkladı.

Koronaya yakalanan 3 bin 712 hastanın durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 372 bin 309'a ulaştığını duyurdu.