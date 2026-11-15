Küresel havacılık sektöründe karbon emisyonunu sıfırlamaya yönelik adımlara Çin’den dev bir hamle geldi. Çin’de yerli imkanlarla geliştirilen elektrikli yolcu uçağı CE-25A, 14 Kasım’da Shandong eyaletinin Binzhou kentinde düzenlenen test programında ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı.

Kokpitte iki pilot ve bir test mühendisinin yer aldığı kritik test uçuşunda CE-25A, 16 dakika 38 saniye boyunca havada kaldı ve toplam 60,4 kilometre mesafe katetti. Uçuşun ardından yapılan teknik değerlendirmelerde, hava aracının tüm uçuş parametrelerinin beklenen değerlerle tam uyum gösterdiği açıklandı.

Geleceğin çevreci ulaşım teknolojileri arasında gösterilen CE-25A; Çinli havacılık devi COMAC, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL ve Şanghay Jiao Tong Üniversitesi iş birliğiyle geliştirildi. Kanatların üzerine entegre edilen kanallı fanlardan oluşan dağıtılmış elektrikli tahrik sistemine sahip olan uçak, kısa mesafeli şehirler arası ticari yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere tasarlandı.

İlk insansız otonom uçuşunu 2 Şubat tarihinde gerçekleştiren CE-25A, insanlı uçuş öncesinde bugüne kadar toplam 19 insansız test uçuşunu sorunsuz şekilde tamamladı. Çin Sivil Havacılık İdaresi’nin (CAAC) uçak için yapılan tip sertifikası başvurusunu resmi olarak kabul ettiği ifade ediliken, ticari seferler öncesindeki sertifikasyon sürecinin devam ettiği belirtildi.