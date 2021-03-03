Myanmar'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanıldı: 6 ölü

Güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateşte en az 6 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıklayan sağlık görevlileri, onlarca kişinin de yaralandığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Protesto grupları, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan 19 yaşındaki protestocu kızın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları büyük tepkilere yol açtı.

Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçleri, bazı cesetleri askeri araçlara taşırken görüldü. Başkent Nepido ve Yangon şehirlerindeki darbe karşıtı gösteriler de geniş kalabalıklarla devam etti. Yangon'un meydanlarında toplanan çok sayıda protestocu, güvenlik güçlerinin orantısız şiddetini kınarken gözaltında tutulan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Kaynak: AA