IŞİD'in Libya'da öldürdüğü Filipinlilerin mezarları bulundu

Filipinler'in Trablus Büyükelçiliği, terör örgütü DEAŞ'ın Mart 2015'te Libya'nın güneyindeki bir petrol sahasına düzenlediği saldırıda 4'ü Filipinli, biri Avusturyalı, diğeri Çekyalı 6 işçiyi kaçırdığını açıkladı.
Cesetleri olmamasına rağmen ölümleri kabul edildi
Açıklamada, kaçırılan 6 işçinin, 2 yıl önce DEAŞ'lı bir teröristin bilgisayarında öldürüldüklerine ilişkin görüntüler bulunduktan sonra cesetlerine ulaşılmamasına rağmen öldüklerinin kabul edildiği vurgulandı.
Libya makamlarının yardımıyla, teröristler tarafından öldürülen 4 Filipinlinin cesetlerinin bulunduğu mezarların, Derne kentinin 10 kilometre uzağındaki Zuhr el-Hamr kabristanında bulunduğu açıklandı.
TRT Haber
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