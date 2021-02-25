Çağrı yapmak yerine sorunun nedenini ortadan kaldırın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD ve 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) nükleer anlaşma tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Zarif attığı tweette, "ABD İran'ın ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra telafi edici adımlar attığını kabul etmiştir. Halbuki İran o zamana kadar nükleer sınırlarına bağlı kaldmıştı. Mevcut durumun müsebbibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin davranışı (hala) değişmemiştir. Avrupa Troykası (İngiltere, Almanya ve Fransa) da üç yıl boyunca İran’la ticaret yapılmamasından sorumludur." dedi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "ABD ve Avrupa Troykası, İran’a nükleer anlaşmadaki 36. madde çerçevesinde attığı adımlar konusunda çağrı yapmak yerine sorunun nedenini ortadan kaldırmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.