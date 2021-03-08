İran donanmasına yerli hoverkraft aracı teslim edilecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşaallah önümüzdeki yılda (Hicri Şemsi 1400 yılı) ülkenin ilk yerli hoverkraft aracı deniz kuvvetlerine teslim edilecek." dedi.

Tuğamiral Hanzadi, İran ve Rus donanmalarının Şubat ayında Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği ortak askeri tatbikata ilişkin, "Bu tatbikat ülke ve dünya basınında geniş yankı buldu. Bu hem ülke hem de silahlı kuvvetler için çok etkili ve umut vericiydi. Ortak tatbikat dost ve komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı verirken düşmanlarımıza da İran’ın gücünü göstermiştir." ifadelerinde bulundu.

İran ve Rusya tarafından düzenlenen "Denizcilik Güvenlik Kuşağı" adı verilen tatbikat iki gün sürmüştü.