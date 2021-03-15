Türkiye’nin ilişkileri normalleştirmeyle ilgili sözleri, eylemlere uygun olmalı

Akhbar el-Youm gazetesinin haberine göre, Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde konuşan Şükri, “Türkiye’nin siyasetinde, yöntemlerinde ve amaçlarında, Mısır’ın siyasetiyle tutarlı olacak ve bölgenin çıkarları doğrultusunda normal ilişkilere yol açacak değişiklikler görürsek o zaman bu, durumu normale döndürmenin temeli olabilir” ifadesini kullandı.

“Ama sözler tek başına yeterli değil, eylemlerle desteklenmeli” diyen Şükri, 'bazı Türk siyasetçilerin Kahire hakkında olumsuz açıklamalarda bulunduğunu', ama bunun Türkiye-Mısır ilişkilerini etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Sputnik