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20 Mar 2021 10:19

ABD, 10 İran vatandaşını yaptırımları delmekle suçladı

ABD, 10 İran vatandaşını yaptırımları delmekle suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, yaptırımları ihlal ederek 300 milyon doları aşan ticari işlemleri gizlediklerini iddia ettikleri 10 İran vatandaşını, ekonomik yaptırımları delmekle suçladı.

TRT Haber'e göre, ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 İran vatandaşının 20 yılı aşkın süredir İran yönetimiyle yaptıkları toplam tutarı 300 milyon doları aşan ticari işlemleri gizledikleri ve böylece yaptırımları deldikleri iddia edildi.

Suçlamalar arasında San Fernanda Vadisi, Kanada, Hong Kong ve BAE merkezli paravan şirketler üzerinden 25 milyon dolar tutarında petrol işlemi yapılmasının da bulunduğu belirtildi.

Söz konusu 10 kişinin, 157 bin dolardan fazla kara para aklamakla da suçlandığı kaydedildi.

Bu kişiler, suçlu bulunurlarsa 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. 

News Code 1893235

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