HDP’ye kapatma davasının ilk incelemesi 31 Mart’ta

Sputnik'te yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Duvar'ın haberine göre yüksek mahkemenin, HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davanın ilk incelemesini 31 Mart’ta görüşeceği öğrenildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış ve iddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi dava için raportör görevlendirmişti.