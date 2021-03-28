Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı'nı kabul eden Ruhani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İran ile Çin arasında 25 yıllk işbirliği anlaşması imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görüşmesinde, İran'ın Çin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' projesine katılımını öngören 25 yıllık işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

İran-Çin ilişkileri belgeleri sergisi açıldı

Tahran- Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümünde iki ülke ilişkilerinin belgeleri Tahran’da sergilendi.

Sergi İran ve Çin Dışişleri Bakanları Muhammed Cevad Zarif ve Wang Yi tarafından açıldı.

İran'da güncel koronavirüs verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, "İyileşenlerin sayısı 1 milyon 585 bin 114 kişiye yükseldi." dedi.

Sözcü Lari, Tahran ile Kerec kentinin turuncu olarak belirlendiğini söyledi.