İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün nükleer anlaşma ile ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Hatipzade, "Defalarca açık bir şekilde ifade edildiği gibi, adım adım planı gündemimizde yok. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan geri çekildikten sonra İran'a yönelik uyguladığı ambargolar dahil farklı başlıklar altındaki tüm yaptırımlar kaldırılmalı. Bu, İran’ın kararlı politikasıdır." dedi.

Yaptırımların etkin olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, "İran'ın telafi edici nükleer adımlarını durdurmanın tek yolu, öncelikle yaptırımların tamamen kaldırılmasıdır. Ayrıca bu İran tarafından doğrulanmalıdır" ifadesini kullandı.

ABD'li yetkili, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesi için atması gereken adımları görüşmek istediklerini ileri sürmüştü.

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer arasında dün yapılan video konferansın ardından gelecek hafta Viyana'da ilk görüşmelerin başlayacağı bildirilmişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.