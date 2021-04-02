UAEA'nın Natanz'da modern santrifüjlerle zenginleştirme iddiası

Pars Today'in Reuters'den aktardığı bilgiye göre, UAEA dün akşam yayınladığı raporda İran'ın Natanz nükleer tesislerinde 174'lük IR-2M santrifüjlerle 4.şelale ile uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını iddia etti.

Rapora göre İran Natanz'da IR-2M santrifüjlerden 2 şelaleyi daha taktı, fakat onlarla zenginleştirmeyi daha başlamadığı ifade ediliyor.

Hali hazırda Natanz tesislerinde IR-1 santrifüjlerine ilaveten İran 4 şelalede 696 IR-2M santrifüj ve 174 IR-4 santrifüjleri tek bir şelalede uranyum zenginleştiriyor.

Bundan önce UAEA yine 8 Mart 2021 raporunda İran'ın modern IR-2M modern santrifüjlerle 3. Şelalede uranyumu Natanz tesislerinde zenginleştirmeyi başladığını iddia etmişti.

İran ve UAEA son zamanlarda ek protokolü ve Bercam çerçevesinde ulaşılması gereken noktaların tamamen durdurulmasını ve sırf İran'ın sadece koruma yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Buna göre İslami Şura Meclisi'nin yasasına dayanarak, Ajans'a korumaların ötesinde hiçbir ulaşım sağlanmayacak ve bu çerçevede hiçbir denetim yapılmayacak.