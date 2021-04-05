ABD hatalarını düzeltirse olumlu karşılarız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Said Hatipzade, İran-Çin belgesine ilişkin olarak, “İran ve Çin arasında imzalanan belge herhangi bir anlaşma, sayı ve rakam içermemekle birlikte her iki tarafa münhasır haklar ve yükümlülükler vermiyor. Bazı yabancı birliklerin İran'da konuşlandırılacağı yönündeki söylentiler tamamen reddediliyor” dedi.

İran nükleer anlaşması

Nükleer anlaşmayı adım adım canlandırma önerisine değinen Hatipzade, “Herhangi bir adım adım planı gündemde değildir ve böyle bir planı kabul etmedik.” ifadesini kullandı.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Nükleer anlaşmaya yardımcı olabilecek şey Trupm döneminde bugüne kadar farklı başlıklar altında uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması ve İran’ın bunu doğrulamasıdır. İran'ın bu konudaki tutumu Cuma günü yapılan nükleer toplantısında gündeme getirildi.” şeklinde konuşu.

ABD’nin geçmişte yaptığı hatalarını düzelttiği takdirde İran’ın bunu olumlu karşılayacağını belirten Hatipzade, “Yarın Viyana'da İran ve anlaşmada kalan diğer taraflar arasında görüşmeler yapılacak ve ABD ile doğrudan veya dolayılı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak” açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı’nın nükleer anlaşma iddiası

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın İran nükleer anlaşması ile ilgili iddialarına tepki gösteren Hatipzade, “Fransa’dan beklentimiz yapıcı bir yönde hareket etmesi ve anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesidir.” ifadesini kullandı.

Avrupa’nın ABD ile birlikte taahhütlerini yerine getirmediğini dile getiren Hatipzade, “Avrupalı taraflara Dışişleri Bakanı Zarif’in de Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesinde belirttiği gibi kolay bir yol izlemelerini tavsiye ediyoruz. İran’ın onların eylemlerine kaşı tutumu net olacaktır” diye konuştu.