İranlı Büyükelçi: Çin'de Uygur halkı iyi durumda

Son günlerde Şanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Vladimir Narov ve 20’nin üzerinde ülkenin Çin’deki büyükelçileri ve diplomatlarından oluşan heyet, 30 Mart ila 2 Nisan günleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etti.

İran, Ermenistan, Tacikistan, Belarus, Nepal, Azerbaycan, Moldova, Pakistan ve Rusya dahil birçok ülkenin Çin'deki diplomatları, ziyaretin ilk durağı olarak, Sincar'da terör ve aşırıcılıkla mücadele temalı sergiyi gezdi.

Ziyaret esnasında diplomatlar, bir sohbet toplantısına katıldı.

Hong Kong merkezli Phoenix adlı uydu kanalı dün adı geçen yabancı diplomatlarla yapılan röportajları yayınladı.

Yabancı diplomatlar, farklı açılardan Sincan izlenimlerini paylaştı ve bölgedeki gerçeklerin Batılıların yaptıkları haberlerden çok farklı olduğuna dikkat çekti.

İran Büyükelçisi, Çin’in yoksullukla mücadelede elde ettiği büyük başarıyı övgüyle değerlendirerek, “Sincan Uygur Özerk Bölgesi halkının çok mutlu olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Yaptırım uygulanması gereken ABD gibi ülkelerdir. Buradaki yoksullar bile Asya kökenli ABD’lilerden daha iyi koşullarda yaşıyor” dedi.

Pakistan Büyükelçisi de, terörizmin mağduru olan ülkesi adına terörizmi şiddetle kınadı. Büyükelçi, terörizmle mücadelede Çin hükümetiyle yoğun işbirliğinde olduklarını ve terörizmin her iki ülke için tehdit olduğunu ifade etti.

Ermenistan’ın Pekin büyükelçisi, Çin’in insan hakları korumada büyük başarılar elde etmesine güvendiğini belirtti. Yabancı diplomatlar yerel ilkokullarda aynı anda 3 dilin öğretildiğini, bu 3 dil arasında öğrencilerin ana dilinin yanı sıra, standart Çince ve İngilizcenin yer aldığını söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe