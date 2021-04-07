  1. Siyaset
7 Nis 2021 20:11

İranlı Büyükelçi: Çin'de Uygur halkı iyi durumda

İranlı Büyükelçi: Çin'de Uygur halkı iyi durumda

İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşhavarzzade, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoksullar bile Asya kökenli Amerikalılardan iyi durumda." dedi.

Son günlerde Şanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Vladimir Narov ve 20’nin üzerinde ülkenin Çin’deki büyükelçileri ve diplomatlarından oluşan heyet, 30 Mart ila 2 Nisan günleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etti.

İran, Ermenistan, Tacikistan, Belarus, Nepal, Azerbaycan, Moldova, Pakistan ve Rusya dahil birçok ülkenin Çin'deki diplomatları, ziyaretin ilk durağı olarak, Sincar'da terör ve aşırıcılıkla mücadele temalı sergiyi gezdi.

Ziyaret esnasında diplomatlar, bir sohbet toplantısına katıldı.

Hong Kong merkezli Phoenix adlı uydu kanalı dün adı geçen yabancı diplomatlarla yapılan röportajları yayınladı.

Yabancı diplomatlar, farklı açılardan Sincan izlenimlerini paylaştı ve bölgedeki gerçeklerin Batılıların yaptıkları haberlerden çok farklı olduğuna dikkat çekti.

İran Büyükelçisi, Çin’in yoksullukla mücadelede elde ettiği büyük başarıyı övgüyle değerlendirerek, “Sincan Uygur Özerk Bölgesi halkının çok mutlu olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Yaptırım uygulanması gereken ABD gibi ülkelerdir. Buradaki yoksullar bile Asya kökenli ABD’lilerden daha iyi koşullarda yaşıyor” dedi.

Pakistan Büyükelçisi de, terörizmin mağduru olan ülkesi adına terörizmi şiddetle kınadı. Büyükelçi, terörizmle mücadelede Çin hükümetiyle yoğun işbirliğinde olduklarını ve terörizmin her iki ülke için tehdit olduğunu ifade etti.

Ermenistan’ın Pekin büyükelçisi, Çin’in insan hakları korumada büyük başarılar elde etmesine güvendiğini belirtti. Yabancı diplomatlar yerel ilkokullarda aynı anda 3 dilin öğretildiğini, bu 3 dil arasında öğrencilerin ana dilinin yanı sıra, standart Çince ve İngilizcenin yer aldığını söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1893529

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler