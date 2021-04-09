İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Edinburg Dükü olan Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleri kullanıldı.

Prens Philip'in 99 yaşındaydı. Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı.

Philip Mountbatten, o dönemde prenses olan Elizabeth Alexandra Mary ile 1947 yılında evlendi.

Yunanistan Korfu doğumlu olan ve kendisine doğduğunda Yunanistan ile Danimarka Prensi unvanı verilen Mountbatten, Yunanistan’daki devrim sonrasında ailesiyle birlikte ülkeden sürüldü.

Kaynak: Euronews