Yunan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile görüşecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cuma günü basına demecinde, Türkiye'nin olumlu bir tutum sergilemesi durumunda Ankara'ya gideceğini ve Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu söylemişti.

SKAI televizyonu Dendias'ın Çarşamba günü Türkiye'ye hareket edeceğini duyurdu.

Önce patrik ile görüşecek

Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mart ayı ortalarında yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

Kaynak: Cumhuriyet