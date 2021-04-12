Çekya'da Dışişleri Bakanı Tomas Petricek görevden alındı

Petricek, yaptığı açıklamada, hükümetin koalisyon ortaklarından Çekya Sosyal Demokrat Partisi (CSSD) Genel Başkanı Jan Hamacek ile görüştüğünü ve Hamacek'in kendisine "görevden alındığını" bildirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Miloş Zeman, daha önce yaptığı açıklamada, Petricek'in Rus ve Çin aşısına destek vermemesi ve Çekya'daki Dukovany nükleer santralin genişletilmesiyle ilgili yapılması planlanan ihaleye Rusya'nın katılımını engellemek istemesinden dolayı tepki göstermiş ve Başbakan'a Petricek'i görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Çekya basınında yer alan diğer haberlere göre ise Petricek, CSSD'nin kongresinde başkan adayı olup, halihazırdaki Başkan Hamacek'i sert bir şekilde eleştirmesi nedeniyle görevden alındı.

Ülkedeki Rus ve Çin aşısı tartışması, geçen hafta da Sağlık Bakanını görevinden etmişti.

Kaynak: AA