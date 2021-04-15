Biden yönetimi Trump'ın azami baskısına bağlılığını gösterdi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın İran tutumunu eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki üç yıl içinde İran’ın diplomasiyi sürdürme yönündeki ciddiyeti test edildi. İran-anlaşmada kalarak- sınamadan başarıyla geçti.

Ancak Biden yönetimi, sadece Trump'ın azami baskısına bağlılığını gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.