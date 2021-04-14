Ruhani, Iraklı mevkidaşı Salih ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Ramazan ayını Iraklı mevkidaşına tebrik eden Cumhurbaşkanı Ruhani telefon görüşmesinde,İran’ın Irak’ın istikrar, güvenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, “Irak’ın saygınlığı, bağımsızlığını ve bu ülkenin bölgesel ve uluslararası konumunu yükseltmek bizim için çok önemlidir” dedi.

“İran, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor” diyen Ruhani, “Irak’ın iç işlerine herhangi bir dış müdahaleye karşıyız ve bunun bu ülke ve tüm bölge için zararlı olarak görüyoruz. Ayrıca bölgesel güvenliğinin bölgedeki ülkelerin kendileri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Irak-Suriye sınırındaki eylemlerini eleştiren Ruhani, "ABD’liler terörizme karşı mücadelede ikili bir rol oynuyor. Onlar bölgede her zaman yıkıcı bir rol oynamakta ve bölgedeki Amerikan güçlerinin varlığı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmamıştır.” değerlendirmesini yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de telefon görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkilerinin stratejik ve gelişmekte olduğunu belirterek, ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iki ülkenin tüm alanlarda ilişkilerinin güçlendirilmesini vurguladı.

Berhem Salih, “Irak hükümeti, hem iki ülkenin hem de bölgenin çıkarına olacak tüm anlaşmaları ciddi bir şekilde takip etmeye ve uygulamaya kararlıdır” dedi.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanması hedefine ulaşmak için tüm komşu ülkelerin işbirliğinin önemli olduğunu kaydeden Berhem Salih, “Irak hükümeti ülkedeki yabancı güçlerin varlığını sona erdirmek için kararlıdır ve bu konuda ABD’lilerle stratejik müzakereler yapılmıştır” ifadesini kullandı.